Pijan z avtom v morje

SEČA – V torek ob 23.30 so policisti v Seči naleteli na prometno nesrečo. Ugotovili so, da je Pirančan z osebnim avtomobilom zapeljal v morje.

Voznik se pri tem ni poškodoval, alkotest pa je pokazal 1,26 mg/l. Poleg tega nima vozniškega dovoljenja, registrske tablice in vozilo pa so že dalj časa odjavljeni iz prometa.

Vozilo so zasegli in podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.