Pijan voznik zapeljal v jarek

BIZELJSKO – Na cesti med Brežicami in Bizeljskim se je v petek okrog 19.30 zgodila prometna nesreča.



Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 49-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek. V litru izdihanega zraka je imel 0,94 miligrama alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.