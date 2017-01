Pijan voznik s ceste

DOLENJE MOKRO POLJE – Šentjernejski policisti so bili 27. januarja okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči pri Dolenjem Mokrem Polju.

Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 24-letnik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad osebnim avtomobilom in zapeljal s ceste. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligrama alkohola.

Avtomobil so zasegli, vozniku izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.