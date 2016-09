Pijan voznik kršil javni red

KRANJ – Policisti so na Gorenjskem v četrtek vožnjo prepovedali več udeležencem v prometu.

V Lescah so vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli moped, na Brniku osebni avtomobil, v Naklem pa traktor. Traktorist je bil tudi pod vplivom alkohola (0,32 mg/l). Skoraj štirikrat višjo vrednost alkohola od traktorista pa je rezultat preizkusa alkoholiziranosti pokazal vozniku avtomobila v Žireh. Policisti so vozniku z 1,23 mg alkohola v litru izdihanega zraka prepovedali nadaljnjo vožnjo, v postopku pa so ga

obravnavali tudi zaradi prijave kršitve javnega reda v zasebnem prostoru.

O nezakonitih ravnanjih policisti vodijo prekrškovne postopke.