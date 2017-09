Pijan vozil šolski avtobus z otroki

ŽALEC – Policisti žalske policijske postaje so opravljali poostreni nadzor nad prevozniki otrok v šolo in domov.

V neposredni bližini ene izmed osnovnih šol so v dopoldanskih urah ustavili voznika avtobusa, ki je vozil šest otrok. Odredili so mu preizkus z elektronskim alkotestom, ki je pokazal 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Izdali so mu plačilni nalog za plačilo 600 evrov globe, izrekli osem kazenskih točk in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

»Vse voznike, še posebej tiste, ki so odgovorni za prevoz otrok, znova opozarjamo, da alkohol in vožnja nista združljiva,« so sporočili iz PU Celje.