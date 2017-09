Pijan vozil preblizu roba in povzročil nesrečo

GORENJA BREZOVICA – Šentjernejske policiste so v ponedeljek nekaj pred 7. uro obvestili o prometni nesreči v Gorenji Brezovici.

Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 52-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubil nadzor nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek.

Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligrama alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval. Oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici.

Policisti mu odvzeli vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poroča PU Novo mesto.