Pijan vozil po napačni strani

RUČETNA VAS – Med nadzorom prometa so črnomaljski policisti v četrtek okoli 20.30 pri Ručetni vasi ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je z vožnjo po levi strani vozišča ogrožal ostale udeležence v prometu, na vozilu pa ni imel nameščenih registrskih tablic.

Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,70 miligrama alkohola.

Neregistriran in nezavarovan renault pet so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa, zakon o voznikih in zakon o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2820 evrov.