Pijan vozil in peš bežal

BREŽICE – V noči na torek so bili brežiški policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika kombiniranega vozila. Na podlagi opisa so vozilo izsledili in ga ustavljali, vendar kršitelj njihovih znakov ni upošteval.

Pri kraju Boršt je s ceste zapeljal na njivo in zapustil vozilo. Policisti so ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

V litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola. Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistrirano in nezavarovano vozilo.

Vozilo hyundai H100 so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.