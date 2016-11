Pijan vozil kombi in se prevrnil na bok

KOJSKO – V četrtek zvečer je 64-letni voznik kombija vozil iz Kojskega proti Humu. V levem ovinku je zaradi vožnje preveč blizu desnemu robu vozišča zapeljal z vozišča, se zaletel v betonski zid in se z vozilom prevrnil na levi bok. Voznik v prometni nesreči ni bil poškodovan.

Prometni policisti so vozniku odredili tudi preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je voznik peljal pod vplivom alkohola (0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Pomoč na kraju so policistom nudili tudi novogoriški poklicni gasilci. Zoper povzročitelja prometne nesreče bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.