Pijan vozil brez izpita

ZASAČILI SO JU

TRŽIČ – Tržiški policisti so včeraj dopoldne obravnavali domačina, ki se je pod vplivom alkohola (0,28 mg/l) vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in z neregistriranim avtomobilom, so sporočili iz PU Kranj.

Podobno so v Gorjah blejski policisti iz prometa izločili voznika z 0,83 mg alkohola v litru izdihanega zraka, proti obema voznikoma policisti vodijo postopek.