Pijan vijugal po cesti

PRILIPE – V soboto okoli 19. ure je moški obvestil policiste, da na cesti med Prilipami in Dvorcem kolesar vijuga po vozišču.

Iz PU Novo mesto so sporočili, da so policisti 65-letnega kolesarja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,39 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.