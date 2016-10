Pijan v 19-letnico, ki je čakala ob rdeči luči

LUKOVEK – Pri Lukovku na območju Trebnjega se je v noči na 15. oktober zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodovala voznica osebnega avtomobila. »Policisti so ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del vozila 19-letne voznice, ki je ustavila ob rdeči luči na semaforju. Poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli lažje poškodbe. 28-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,95 miligrama alkohola,« poroča PU Novo mesto.

Avtomobil so kršitelju policisti zasedli in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.