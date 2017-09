Pijan ustavljal avte v Kranju

KRANJ – V četrtek pozno zvečer je Tržičan s še eno osebo pod vplivom alkohola pri avtobusni postaji v Kranju z ustavljanjem vozil vznemirjal in oviral voznike ter z vedenjem kršil javni red in mir.

Policisti so moškega na kraju izsledili. Zaradi prekrškov s področja javnega reda in nadaljevanja kršitev pod vplivom alkohola so ga pridržali in proti njemu vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Kranj.