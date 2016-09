Pijan trčil v zid in drog

MORAVČE – V noči na soboto se je v Moravčah zgodila prometna nesreča. Voznik (22) peugeota je vozil po Cesti heroja Vasje v Moravčah iz smeri Drtije proti Marokovi ulici in v neposredni bližini hišne številke 13 zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil prometno nesrečo.

Voznik je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v zid stanovanjske hiše ter drog javne razsvetljave, kjer je vozilo obstalo na strehi. Voznik se je težje poškodoval, zato so ga prepeljali v UKC Ljubljana, ugotovili pa so, da je vozil tudi pijan.