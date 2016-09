Pijan trčil v nasproti vozeč avtomobil

RUŠE – V sredo popoldne je 49-letni Rušan na Selniški cesti v Rušah zapeljal z vozišča in z zadnjim desnim delom vozila trčil v obcestni količek. »Ob tem ga je zavrtelo in odneslo bočno preko levega smernega vozišča, kjer je trčil v pravilno nasproti vozeč osebni avtomobil. Voznica tega osebnega avtomobila se je v trčenju lažje poškodovala in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Maribor. Tudi ta povzročitelj prometne nesreče je vozil pod vplivom alkohola. Elektronski indikator alkohola je namreč pokazal kar 1,01 mg/l,« sporočajo iz PU Maribor.

Policisti bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.