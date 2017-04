Pijan trčil v betonsko ograjo

KANIŽARICA – Črnomaljske policiste so v noči na sredo obvestili o prometni nesreči v Kanižarici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo.

Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 42-letni voznik, ki je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo.

Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.