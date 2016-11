Pijan trčil v avtobus in pobegnil

MLAKA PRI KRANJU – Kranjski policisti so v torek popoldne po pobegu s kraja nesreče obravnavali voznika avtomobila, ki je na Mlaki pri Kranju trčil v avtobus.

Vozilo in voznika so policisti izsledili slabo uro po nesreči, v kateri je sicer nastala samo manjša materialna škoda, kar pa ne spremeni dejstva, da je kraj nesreče zapustil in da je pri njem obstajal sum vpliva alkohola. Zato so mu policisti odredili strokovni pregled in proti njemu vodijo postopek, so sporočili gorenjski policisti.