Pijan trčil v avto s tremi potniki in pobegnil

KOPER – V ponedeljek ob 19.37 so koprske policiste obvestili o prometni nesreči na Šmarski cesti v križišču za Korte.

Voznik osebnega avtomobila je pripeljal po cesti iz Kort na Šmarsko cesto in zavijal desno proti Dragonji, ko je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotnosmerno vozišče, kjer je čelno trčil v osebni avto, ki ga je vozil 74-letnik iz Trsta. V njegovem vozilu sta bili še dve sopotnici.

Povzročitelj je s kraja nesreče odpeljal, vendar so ga policisti kmalu izsledili. Ugotovili so, da je 61-letnik vozil pod vplivom alkohola. Odrejena alkotest in strokovni pregled je odklonil.

Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, pobega s kraja prometne nesreče in ker pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja bodo podali obdolžilni predlog ter napisali plačilni nalog.