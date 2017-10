Pijan tovornjakar

MURSKA SOBOTA – V soboto so policisti v Pomurju obravnavali eno prometno nesrečo, v kateri je nastala samo materialna škoda. Obravnavali so še eno poškodbo vozila na parkirnem prostoru in sedem primerov povoženja divjadi, poleg tega pa tri kazniva dejanja in šest kršitev javnega reda.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bil pridržan voznik tovornega vozila, državljan Madžarske.