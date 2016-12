Pijan skočil iz rešilca in jim dal vetra

KOPER – V petek ob 6.23 je očividec sporočil, da je nekdo v Kopru s kombijem trčil v klop na Kraljevi ulici. Policisti so ugotovili, da je v vozilu moški, ki je bil poškodovan po obrazu, in ženska, ki v postopku ni želela sodelovati. V nadaljnjem postopku so ugotovili identiteto Koprčana, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,91 mg/l. Z rezultatom se ni strinjal, zato mu je bil odrejen strokovni pregled, vendar ga je odločno odklonil.

Zdravstveno osebje je Koprčana namestilo v reševalno vozilo, vendar je, preden je vozilo odpeljalo, na silo odprl drsna vrata in skočil iz vozila. Pričel je kričati in žaliti policiste ter se agresivno vesti. Policisti so ga umirili, nato pa je bil odpeljan v SB Izola z reševalnim vozilom na pregled. Sopotnici so izdali plačilni nalog, vozniku pa bo prejel obdolžilni predlog.