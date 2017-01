Pijan sedel za volan, v naselju vozil skoraj 100 na uro

RAČE – Policisti so v četrtek v naselju Rače opravljali meritve z laserskim merilnikom hitrosti. V večernih urah so ustavili 31-letnega voznika osebnega vozila volkswagen passat, doma z območja občine Rače - Fram, ki je prekoračil dovoljeno hitrost vožnje za 47 km/h. Na cesti v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, je namreč vozil s hitrostjo 97 km/h.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,52 mg/l.

Izdali so mu plačilni nalog, s katerim so mu izrekli globo 1900 evrov, in pripisali 25 kazenskih točk. Začasno so mu odvzeli tudi vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, so sporočili iz PU Maribor.