Pijan sedel za volan

TOLMIN – V sredo ob 23.27 so policisti v Tolminu ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti.

Pokazal je 0,67 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.