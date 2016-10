Pijan se je zaletel v zidanico

SREDNJE GRČEVJE – Novomeške policiste so v četrtek okoli 15. ure obvestili o prometni nesreči v Srednjem Grčevju, kjer naj bi voznik s kmetijskim traktorjem trčil v zidanico.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 41-letni voznik traktorja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v zidanico.

Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,44 miligrama alkohola (3 g/kg).

Kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan traktor, so sporočili iz PU Novo mesto.

Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.