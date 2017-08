Pijan se je nedostojno vedel

TOLMIN – V ponedeljek ob 15.37 so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru na javnem kraju ob sotočju Tolminke in Soče, kjer se je nedostojno vedel 32-letni moški, ki je kazal očitne znake opitosti, poroča PU Nova Gorica.



Ugotovili so, da je kršitelj razmetal palete in se nedostojno vedel do prisotnih, po prihodu policistov na kraj pa je prenehal.

Zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru (nedostojno vedenje) so mu izdali plačilni nalog.