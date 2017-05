Pijan s palico nad policista

IZOLA – V noči na torek, le nekaj minut pred polnočjo, so policiste poklicali iz enega tukajšnjih gostinskih lokalov, kjer jim je preglavice povzročal pijani gost. Domačin, star 38 let, ki je pregloboko pogledal v kozarec, je namreč postal nasilen, grozil je zaposlenim in drugim gostom, na terasi je celo razmetal inventar, nato pa, še preden so v lokal prišli možje v modrem, odšel.



A se je kmalu vrnil, ravno ko so možje v modrem tam zbirali informacije o incidentu. S palico v roki se je 38-letnik zakadil proti njim in kričal, njihovih ukazov, naj se vendarle pomiri, pa ni upošteval. Morali so mu natakniti lisice in ga odpeljati v pridržanje. Ko so ga v policijskih prostorih pregledali, so v žepu Izolana našli še prepovedano konopljo. Zaradi kršitev člena zakona o varstvu javnega reda in miru, ki govori o nedostojnem vedenju, in tistega, ki določa sankcije za neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb, bo Izolan prejel plačilni nalog, ker je imel pri sebi prepovedano drogo, ga čaka hitri še postopek.