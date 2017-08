Pijan razgrajal in grozil

MARIBOR – V soboto ob 16.24 so v Mariboru do iztreznitve pridržali vinjenega 66-letnega kršitelja javnega reda in miru.

Ta se je v gostinskem lokalu nedostojno vedel in grozil znancu.

Po posredovanju policistov pa kršitve ni opustil. Izdali so mu plačilni nalog.