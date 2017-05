Pijan pristal v varnostni ograji

OBREŽJE – Na avtocesti pri Karteljevem v smeri proti Obrežju se je 26. maja popoldne zgodila prometna nesreča.

Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varnostno ograjo. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,45 miligrama alkohola.

Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.