Pijan pristal v jarku, voznica pobegnila s kraja nesreče

Policija svetuje »V vseh primerih take vožnje gre za zelo tvegano početje, ki je prepovedano, tako alkohol kot prepovedane droge pa sta tudi med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za nastanek prometne nesreče. Zaradi alkohola voznik slabše zaznava situacije v prometu, napačno ocenjuje razdalje, ima počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen je zorni kot in se zato pojavljajo prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč in podobno. Počasni v reakcijah so tudi uživalci prepovedanih drog, ki imajo moteno koncentracijo, so nepozorni pri prehitevanju, imajo omejeno gibljivost oči in prepozno zavirajo. Pri obeh substancah sta opazni tudi povečana pripravljenost za tveganje in občasno agresija. Učinek alkohola in drog je torej podoben in vsakič zelo nevaren. Taka udeležba v prometu je taro nesprejemljiva!«