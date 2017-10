Pijan prijavil, da so mu ukradli avto, pa mu ga niso

ŠKOFIJE – V soboto ob 3.39 je policiste PU Koper poklical Koprčan in prijavil, da so mu na Škofijah ukradli renaulta laguno letnik 2007. Policisti so tam takoj našli vozilo, pa tudi lastnika. Čez slabo uro so ga ustavili z vozilom v Bertokih, kjer mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,62 mg/l. Prejel bo obdolžilni predlog.