Pijan in prehiter zletel z avtoceste

NOVO MESTO, PTUJ – Ura ni bila še niti devet zjutraj, ko so v torek dolenjski policisti že imeli opravka s pijanim voznikom. Ker mu je alkohol okrnil psihofizične sposobnosti, za nameček pa je imel moški še pretežko nogo, je na dolenjski avtocesti izgubil nadzor nad avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Trk je bil tako silovit, da je avto še nekajkrat odbilo v ograjo in nazaj v travnato brežino. Voznik, 45-letni Srb, in sopotnik ob njem sta imela srečo in sta jo odnesla brez hujših posledic, žal pa jo je skupil potnik, ki je sedel na zadnjem sedežu. Hudo ranjenega moškega so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ga odpeljali v novomeško bolnišnico. Vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola, pa so policisti odvzeli prostost in ga pospremili v prostore za pridržanje. Zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu so ga privedli pred preiskovalnega sodnika. Kazenski zakonik določa za kaznivo dejanje nevarne vožnje v prometu, ki ima za posledico prometno nesrečo, v kateri se kateri od udeležencev huje telesno poškoduje, zaporno kazen do petih let in prepoved vožnje motornega vozila.



Nekaj ur pozneje so policisti novomeške policijske uprave znova obravnavali prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in tudi v tem primeru je bila kriva prevelika hitrost. Med Šentjernejem in Zameškim je prehitra 66-letnica izgubila nadzor nad avtomobilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. V nesreči se je hudo ranila in se zdravi v bolnišnici. V drevesu je končala tudi voznica, ki je vozila po regionalni cesti med Ptujem in Mariborom. Avto ji je ušel izpod nadzora, zapeljala je s ceste v jarek, nato pa se je avto prevrnil še na streho. Ranjeno voznico so odpeljali v bolnišnico, gasilci pa so avto postavili nazaj na kolesa in ga potegnili na cesto. Le lažje rane je dobil 26-letnik, ki ne le da je vozil pijan, med vožnjo tudi ni uporabljal varnostnega pasu. Žal do doma ni prišel, v Drnovem mu je avto ušel izpod nadzora in zletel je s ceste ter še trčil v drevo. V litru izdihanega zraka je imel mladec 0,67 miligrama alkohola. Preden bi se njemu ali komu od drugih udeležencev v prometu zgodilo kaj hujšega, pa so policisti s ceste spravili 19-letnika, ki sploh ne bi smel sedeti za volanom. Je namreč brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je nezavarovan in neregistriran avto, na katerem so bile tablice drugega avtomobila. Najstnikovega clia so policisti zasegli in na sodišče poslali obdolžilni predlog.