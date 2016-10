Pijan, prehiter in še brez dovoljenja

JUGORJE – V noči na četrtek so metliške policiste obvestili o prometni nesreči v kraju Jugorje.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 20-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad osebnim avtomobilom, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil, so sporočili iz PU Novo mesto.

Pri preverjanju se izkazalo, da povzročitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,60 miligrama alkohola.

O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.