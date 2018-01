Pijan povzročil nesrečo in pobegnil

CERKLJE NA GORENJSKEM – Policisti PU Kranj so v nedeljo obravnavali v Cerkljah na Gorenjskem prijavo o prometni nesreči s pobegom. Voznik je bil po nesreči izsleden in je obravnavan zaradi povzročitve prometne nesreče, odklonitve preizkusa alkoholiziranosti, vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja in nedostojnega vedenja na javnem kraju. Policisti so mu zasegli tudi osebni avtomobil, zaradi kršitev javnega reda in nadaljevanja s kršitvijo pod vplivom alkohola pa so ga še pridržali do streznitve.