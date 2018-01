POSTOJNA – V soboto ob 14. uri so koprske policiste obvestili, da je na avtocesti med Postojno in Studencem ob ograji vozilo, v katerem sedi oseba. Policisti so preverili in ugotovili, da v avtu sedi 52-letnik iz okolice Ivančne Gorice, ki je z vozilom povzročil prometno nesrečo.

Alkotest je pokazal, da je voznik pod močnim vplivom alkohola.