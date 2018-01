Pijan povzročil nesrečo in mahnil policista

VERDUN – Novomeški policisti so bili v četrtek okoli polnoči obveščeni, da je v Verdunu voznik osebnega avtomobila z vozilom trčil v stanovanjsko hišo in pobegnil. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili na domu.

56-letni moški, ki je bil očitno pod vplivom alkohola, ni želel sodelovati v postopku, kršil je javni red in mir, žalil policiste in enega udaril. Zoper kršitelja so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.