Pijan povzročil nesrečo

GODEŠIČ – Škofjeloški policisti so v sredo ponoči pri Godešiču obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je v krožišču pod precejšnjim vplivom alkohola trčil v drog javne razsvetljave. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga izločili iz prometa, proti njemu pa še vodijo postopek.

Ob tem so pri PU Kranj zapisali, da so bile razmere na cestah normalne, kar pa ne velja za voznikovo stanje in vožnjo.