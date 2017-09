Pijan povozil prometni znak in predrl pnevmatiko

AJDOVŠČINA – V torek popoldne je na hitri cesti H4 med Selom in Ajdovščino 48-letni voznik osebnega avtomobila med vožnjo povozil tri prometne znake za razmejitev prometnih tokov po smereh vožnje na enosmernih cestah, kjer je začasno vzpostavljen dvosmerni promet, in pri tem predrl prednjo pnevmatiko na vozilu in se nato ustavil na prehitevalnem pasu.

Prometni policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti – v litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola. Zoper voznika bo zaradi kršitev določil zakona o pravilih cestnega prometa podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.