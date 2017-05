Pijan parkiral pri pokopališču in peš bežal

IZOLA – V soboto ob 1.54 so izolski policisti pridržali moškega, ki je vozil pijan, poročajo primorski policisti.

Ustavljali so ga na Industrijski cesti, a je pospešil in nato parkiral pri pokopališču ter vozilo zapustil. Peš so dohiteli 35-letnega voznika iz okolice Ljubljane.

Ker je alkotest odklonil, so mu odvzeli vozniško dovoljenje in odredili pridržanje. Podali bodo obdolžilni predlog.