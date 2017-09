Pijan ogrožal druge udeležence v prometu

NOVO MESTO – Črnomeljski policisti so med kontrolo prometa pri Vinici v noči na nedeljo ustavili 34-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,87 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje.

V okolici Brežic so policisti v nedeljo popoldne odredili preizkus 56-letnemu vozniku osebnega avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 0,96 miligrama alkohola.

V nedeljo zvečer so bili policisti obveščeni o vozniku osebnega avtomobila, ki je na avtocesti proti Novemu mestu z nevarno vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu. Novomeški prometniki so 34-letnega voznika iz Hrvaške izsledili in ustavili na počivališču Zaloke. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper kršitelje so policisti na sodišče naslovili obdolžilni predlog, privedli pa ga bodo pred pristojno sodišče.