Pijan obležal, policistom pa zatrjeval, da je padel

KRANJ – Kranjski policisti so v torek popoldne v Kranju dvakrat obravnavali zelo pijanega kolesarja.

Najprej so preverjali informacijo, da ob Škofjeloški cesti leži poškodovan kolesar. Ta je med postopkom trdil, da je sam padel med potiskanjem kolesa, ko so se policisti odpeljali, pa se je s kolesom s kraja odpeljal tudi sam.

Ustavili so ga in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal približno tri promile alkohola. O prekršku vodijo postopek, so sporočili iz PU Kranj.

Zvečer so gorenjski prometni policisti iz prometa izločili dva voznika brez veljavnega vozniškega dovoljenja, kranjski policisti pa ponoči še enega pijanega voznika avtomobila (0,66 mg/l). Prvima dvema so vozili zasegli, tretjega pa pridržali.