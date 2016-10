Pijan nadlegoval družinske člane, pa je prišla policija

DOLENJSKE TOPLICE – Policiste PP Dolenjske Toplice so v četrtek okoli 20. ure poklicali na pomoč iz okolice Dolenjskih Toplic, saj je pijan 65-letnik nadlegoval družinske člane in jim grozil.

Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.