CERKNO – V torek ob 18.22 so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru na območju Cerknega.

Policijska patrulja je ugotovila, da je 69-letni moški v pijanem stanju zmerjal in žalil sosedo.

Izdali so mu plačilni nalog, a to ni zaleglo, saj je čez približno pol ure spet kršil javni red in mir. Pridržali so ga do streznitve.