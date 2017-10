Pijan motorist zletel po tleh

FERNETIČI – V ponedeljek ob 13.05 se je zgodila nesreča na cesti proti Fernetičem. Kot so sporočili iz PU Koper, je med vožnjo z motorjem padel 56-letni državljan Nemčije. Policisti so mu odredili alkotest, ki je pokazal 1,04 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Prejel bo plačilni nalog za nepravilno stran vožnje in vožnjo pod vplivom alkohola.