Pijan jo je povozil in pobegnil

BREŽICE – Brežiške policiste so v petek okoli 18. ure obvestili, da naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarko in po nesreči pobegnil, so sporočili iz PU Novo mesto.

Lažje poškodovano kolesarko so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Policisti so takoj pričeli preiskavo in aktivnosti za izsleditev pobeglega voznika. Na podlagi izjav očividcev in poškodbe vozila so na naslovu bivanja v Brežicah izsledili pobeglega povzročitelja, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odredili so mu preizkus, vendar ga je odklonil.

Avtomobil so mu zasegli in nadaljujejo preiskavo okoliščin kaznivega dejanja opustitve poškodovanca v prometni nesreči.