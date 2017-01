Pijan je trčil v objekt

ANKARAN – V soboto ponoči ob 1. uri je 34-letni voznik iz okolice Ankarana v Hrvatinih zaradi nepravilne strani vožnje trčil v objekt.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,77 mg/l, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, so sporočili iz PU Koper.