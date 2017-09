Pijan izsilil prednost policistom

KOPER – V nedeljo ob 2.55 so policisti v Kopru ustavili opitega voznika osebnega avtomobila, 49-letnega državljana Italije (0,79 mg/l). Prejel je obdolžilni predlog zaradi opitosti in izsiljevanja prednosti (na Ul. Vena Pilona je izsilil policijsko patruljo). Odredili so mu tudi pridržanje, so sporočili iz PU Koper.