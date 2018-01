Pijan hotel zbežati

LJUBLJANA – V sredo okrog 23.30 so policisti ustavili in preverili voznika osebnega vozila fiat.

Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola (0,69 mg/l). Ker se s tem ni strinjal, so mu odredili strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Kršitelj je nato hotel s kraja pobegniti, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali.

Izdali so mu plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru ter podali obdolžilni predlog, poroča PU Ljubljana.