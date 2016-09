Pijan čez mejo

METLIKA – Na mejni prehod za mednarodni promet v Metliki se je v soboto popoldne z osebnim avtomobilom pripeljal 30-letni državljan Hrvaške.

Policisti so opravili mejni nadzor in zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola vozniku odredili preizkus.

Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,07 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. Naslednji dan so ga predali v postopek pristojnemu sodišču.