Pijan in brez vozniškega

ŠEMPETER PRI GORICI – V sredo, 5. oktobra, so ob 22.30 prometni policisti ustavljali osebno vozilo na območju Šempetra pri Gorici, vendar se voznik za njihove znake ni zmenil. »Policisti so pobeglega 23-letnega voznika mercedesa C180 ustavili v Novi Gorici in v postopku ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg tega je bilo v odrejenem preizkusu alkoholiziranosti ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola,« sporoča PU Nova Gorica.

Policisti so vozniku osebno vozilo zasegli in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.