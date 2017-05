Pijan in brez dovoljenja

NOVA GORICA – V sredo popoldne so prometni policisti v Novi Gorici imeli v postopku 32-letnega voznika neregistriranega motornega kolesa znamke Stomp in ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in brez motoristične čelade. Policisti so motorno kolo na podlagi določil zakona o pravilih cestnega prometa zasegli.

Motorist je vozil tudi pod vplivom alkohola (0,36 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Zoper njega bodo prometni policisti podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.