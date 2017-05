Pijan bežal pred policisti

IDRIJA – Na območju Spodnje Idrije so policisti pri nadzoru cestnega prometa ustavljali 22-letnega voznika osebnega avtomobila, ta pa njihovih svetlobnih znakov ni upošteval in je zapeljal v eno od tamkajšnjih ulic in se ustavil.

Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola. Policisti so mu prepovedali vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, poroča PU Nova Gorica.